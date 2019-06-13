«Чип и Дейл спешат на помощь»

The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» для своего потокового сервиса Disney + . Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Зрителей ждут 39 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся так полюбившиеся во всём мире бурундуки Чип и Дейл. Они предстанут на экранах телевизоров в «обновлённом» виде.

В сообщении отмечается, что «традиционный стиль анимации будет совмещён с современным комедийным повествованием».

Сервис Disney + будет запущен в США 12 ноября 2019 года.

| 2019-06-13T00:26:25+00:00 13 июня 2019, 07:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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