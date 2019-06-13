«Чип и Дейл спешат на помощь»

The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» для своего потокового сервиса Disney + . Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Зрителей ждут 39 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся так полюбившиеся во всём мире бурундуки Чип и Дейл. Они предстанут на экранах телевизоров в «обновлённом» виде.

В сообщении отмечается, что «традиционный стиль анимации будет совмещён с современным комедийным повествованием».

Сервис Disney + будет запущен в США 12 ноября 2019 года.