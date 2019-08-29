Чиновники отчитываются, а леса горят

27 августа 2019 года министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило об успехах в области борьбы с лесными пожарами на территории Азербайджана.

Как говорится в пресс- релизе МЧС, сотрудникам министерства удалось потушить еще пять лесных пожаров.

В тот же день с заявлением относительно лесных пожаров выступил и директор Департамента развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Агагардаш Гарашев.

Как отмечает в своем заявлении директор департамента, лесные пожары носят не случайный характер.

«В связи с произошедшими в последние дни пожарами было выявлено несколько подозреваемых, документы в связи с этим уже собраны и направлены в правоохранительные органы, в настоящее время Министерство экологии и природных ресурсов, а так же МЧС и полиция продолжают расследование. В последние дни основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор. В связи с жаркой погодой поток людей в лесные участки увеличился, также увеличилось количество случаев неосторожного обращения с огнем. Есть и такие факты, когда человек сжег зерновую площадь и в результате огонь перешел в лесную зону. Для контроля за лесными участками в Загатальском, Огузском, Габалинском, Гахском и Шекинском районах установлены 5 камер наблюдения. До конца года будут установлены камеры наблюдения еще в 9 местах», — говорится в заявлении руководителя департамента.

Мы решили выяснить, какие меры предпринимают местные органы власти для предотвращения новых лесных пожаров.

Как заявил # помощник главы исполнительной власти Лерикского района Рамин Алиев, ими принимаются все необходимые меры.

«Мы вспахали землю вокруг лесов, чтобы в случае возгорания кустарников огонь не переметнулся в лес. Представители главы исполнительной власти на местах устроили постоянное дежурство», — сказал .

Однако проживающий в Лерикском районе, эксперт по правам животных Эльхан Мирзоев опроверг заявление помощника главы исполнительной власти: «Никаких мер по предотвращению лесных пожаров в нашем районе не принимается. Никакой вспашки земли вокруг лесных массивов не проводится. И в любой момент огонь с какого – то кустарника или же пшеничного поля может переметнуться в лес. А об установлении камер наблюдения вокруг лесов в Лерике и вовсе говорить не приходится».

Мы также обратились в исполнительную власть Шекинского района.

«Принимаются все профилактически меры для предотвращения новых пожаров. Вокруг лесов вспахана земля, уничтожены кустарники», — заверил «Зеркало» помощник главы исполнительной власти Шекинского района Орхан Гусейногли.

Но, по словам главного редактора, издаваемой в Шеки газеты «Ипекчи», Айдына Мамедова, никаких мер по предотвращению лесных пожаров в Шеки не предпринимается. «Информация о том, что земля вокруг лесов вспахана для предотвращения лесных пожаров, не соответствует действительности», — сообщил # Айдын Мамедов.

Каждый год все повторяется, госструктуры отчитываются, что принимаются меры по предотвращению пожаров, а леса продолжают гореть. Понятно, что от стихийных бедствий нет никаких гарантий, они случаются во всех странах: и леса горят, и реки разливаются, и человеческий фактор не исключается. Одно плохо: наши чиновники отчитываются о не проделанной работе.