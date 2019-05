Чингиз Мустафаев вышел в финал «Евровидения 2019» — определены все финалисты

На арене «Экспо Тель-Авив» города Тель-Авив прошел второй полуфинал 64-го международного конкурса песни «Евровидение», сообщает Trend.

Ведущие конкурса: Бар Рафаэли — топ-модель и телеведущая, Эрез Таль — журналист, режиссёр, радио- и телеведущий, продюсер популярного реалити-шоу «Big Brother», Асси Азар — телеведущий и сценарист; Люси Аюб — журналистка и телеведущая. Девиз конкурса — Dare to Dream («Позволь себе мечтать»).

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступил под номером 18 с песней «Truth» («Правда»). Авторы композиции – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Во втором полуфинале также выступили (страна, участник, песня): Армения – Srbuk, «Walking Out», Ирландия — Сара Мактернан, «22», Молдова — Анна Одобеску, «Stay», Швейцария — Лука Хенни, «She Got Me», Латвия – группа Carousel, «That Night», Румыния — Эстер Пеони, «On a Sunday», Дания — Leonora, «Love Is Forever», Швеция — Джон Лундвик, «Too Late for Love», Австрия — Pænda, «Limits», Хорватия — Роко, «The Dream», Мальта — Микела Паче, «Chameleon», Литва — Юриюс, «Run with the Lions», Россия – Сергей Лазарев, «Scream», Албания — Йонида Маличи, «Ktheju tokës», Норвегия – группа KEiiNO, «Spirit in the Sky», Нидерланды — Дункан Лоуренс, «Arcade», Северная Македония — Тамара Тодевска, «Proud»,

По правилам конкурса, только 10 из них по результатам голосования прошли в финал – Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Ранее в финал вышли — Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. В финале к ним присоединяться Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и страна-хозяйка Израиль.

Финал пройдет 18 мая.