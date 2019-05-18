Чингиз Мустафаев: «Давайте осуществим мечту вместе!»

Настал самый трепетный и волнительный день «Евровидения»: сегодня на арене Expo Tel Aviv будут названы новый победитель и страна, которой выпадет честь провести следующий, 65-й по счету песенный конкурс.

Как сообщает #, на сцену выйдут 26 финалистов, в том числе представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев.

Шоу обещает быть более чем грандиозным, и одной из причин именно такого прогноза является мега звезда мировой поп сцены Мадонна, которая выступит в качестве супергостьи финальной церемонии.

Певица представит публике новый сингл Future: лучшего подарка фанаты звезды и не могли себе представить, ведь песня прозвучит со сцены в первый раз! Также Мадонна планирует исполнить один из своих лучших хитов — Like a prayer.

Сюрпризом номер два станет неподражаемая Кончита Вурст, за которым скрывается австрийский певец Томас Нойвирт, триумфатор «Евровидения» 2014 года. Мисс Вурст также подготовила для фанатов эксклюзив и исполнит абсолютно новую песню.

Вернемся к нашему Чингизу. Певец, согласно жеребьевке, выйдет на сцену двадцатым, то есть, практически в самом конце шоу.

«Я сделаю все от меня зависящее, но и вы не подведите: голосуйте за номер 20 в финале! Давайте осуществим свою мечту вместе!», — написал певец в своем Instagram аккаунте.

Откроет финал представительница Мальты Микела Пейс. Дальнейшая последовательность стран – конкурсантов следующая: Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания.

Представительница Армении осталась за бортом песенного праздника: не впечатлив своим выступлением во втором полуфинале ни телезрителей, ни жюри, певица Srbuk была вынуждена паковать чемоданы.

А в это время исполнительный продюсер конкурса «Евровидения» Йон Ола Санд в очередной раз напомнил, насколько решающим может оказаться в голосовании каждый голос:

«Разница между десятым участником, прошедшим в финал из второго полуфинала, и артистом, занявшим 11 место и не сумевшим продолжить свое участие в конкурсе, составила ровно 1 балл! Теперь представьте, какое значение имеют ваши голоса…», — написал он в своем Твиттере.

«Евроконкурсная» гонка в этом году выдалась нешуточной. Фанаты прозвали нынешний финал «мужским» из –за большого количества певцов среди фаворитов конкурса: голландец Дункан Лоуренс, швед Джон Лундвик, представитель Швейцарии Лука Хэнни, итальянец Алессандро Махмуд, и, наконец, Сергей Лазарев и наш Чингиз Мустафаев!

Талантливые, красивые и харизматичные, эти певцы в центре внимания не только у фанатов, но и у букмекеров.

На данный момент в рейтинге ведущих букмекерских контор по-прежнему уверенно лидирует Дункан Лоуренс, а Чингиз обогнал Сережу Лазарева и занимает на данный момент 6 строчку.

Между тем, со своим прогнозом относительно «Евровидения» выступила компания Google, представив накануне собственный рейтинг десяти финалистов на основе популярных запросов пользователей поисковой системы.

В компании вспоминают, что в 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018 первое место на «Евровидении» занял один из фаворитов интернет-аудитории.

По данным Google, наибольшую популярность у интернет-пользователей в этом году имеет представитель Франции Билал Ассани.

Напомним, что жители Азербайджана не смогут проголосовать в финале за Чингиза Мустафаева, но это смогут сделать наши соотечественники, проживающие за рубежом.

Результаты азербайджанского голосования на «Евровидении» объявит народный артист Фаик Агаев.