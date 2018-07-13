Чингиз Абдуллаев: Свою главную победу ребята уже одержали!

Председатель Наблюдательного совета «Нефтчи» Чингиз Абдуллаев поделился своим мнением о победе в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы над венгерским «Уйпештом» (3:1).

«Самые главные перемены в любом обществе — перемены в сознании людей. Помню как проиграли «Габале», пропустив восемь голов. Три дня не уходил с базы. Никогда в жизни не было так стыдно! В том числе и за профессионализм многих из тех, кто был на поле. Вчера «Нефтчи» победил. Одна победа пока ничего не решает. Но произошло самое важное событие. После игры члены Наблюдательного совета и руководство клуба спустилось в раздевалку поздравить команду. Мы объявили, что все получат премию. И тогда сами футболисты предложили им не платить! Пояснив, что впереди ответный матч. Вот так! Двадцатикратный чемпион Венгрии может нас победить. Мы можем проиграть и в любом другом матче. От проигрышей не застрахованы даже сборные Германии или Бразилии. Но свою главную победу ребята уже одержали! Они становятся профессионалами, уважающими самих себя! Проигрывая на своем поле в еврокубковом матче, футболисты не дрогнули и играли до последней минуты, забив три мяча! Самые главные перемены — это перемены в сознании людей! И не только в футболе!», — написал он на своей странице в фейсбуке.

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