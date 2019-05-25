Чингиз Абдуллаев: Некоторые и сегодня готовы с удовольствием предавать, доносить и уничтожать

В Баку открыли Музей жертв политических репрессий. Расположенный в административном здании аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана, музей является ценным вкладом в историю страны.

После 1925 года в данном здании функционировали главные репрессивные органы государства. В подвале находились камеры содержания, следственные комнаты, места расстрела приговоренных к смертной казни.

Воздать дань уважения памяти жертв репрессий, а также донести историю о кровавых страницах нашего недалекого прошлого до молодого поколения, — вот главные цели создания данного музея, — отмечается на сайте Государственной пограничной службы Азербайджана.

Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из архива политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики, Государственного архива кинофотодокументов Национального архивного управления Азербайджанской Республики, архива Службы государственной безопасности, а также работы азербайджанских художников и фотографов.

Некоторые документы были предоставлены архивами Российской Федерации и музеем политических репрессий Казахстана — АЛЖИР. В процессе создания экспозиций была оказана помощь Министерством культуры и Институтом истории имени А.Бакиханова.

В церемонии открытия музея приняли участие помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Караев, начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, председатель Союза писателей Азербайджана Анар, Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, директор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана Ягуб Махмудов и др.

Как сообщает #, на своей странице в соцсети Facebook Чингиз Абдуллаев написал:

«Я был во многих тюрьмах и колониях по работе в прежние времена. Но этот музей потрясает. Здесь жертвы, на именах которых мы учимся, которым ставим памятники сегодня. Анар (председатель Союза писателей, авт.) увидел фотографии своего расстрелянного деда — Худадат-бека Рафибейли. И еще столько известных имен. Не списывайте все на красный террор, идеологию или соседей, массово служивших в НКВД.

Хотя и это правда.

Но некоторые и сегодня готовы с удовольствием предавать, доносить и уничтожать. И этот Музей как напоминание каждому о его собственной ответственности за все, что происходит вокруг. Спасибо генералу Эльчину Гулиеву за этот музей».

Выступившие на церемонии открытия особо отметили, что экспозиция музея свидетельствует о самых печальных страницах азербайджанской истории, репрессивной политике СССР в 1920-1950-х годах, в результате которой десятки тысяч общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, рядовых граждан были подвергнуты политическим репрессиям.

Несмотря на то, что во второй половине 1950-х годов жертвы политических репрессий были реабилитированы, в тот период был установлен запрет на распространение какой-либо информации о репрессиях.

Лишь после обретения независимости общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 15 марта 1996 года был подписан закон «О реабилитации жертв политических репрессий», благодаря которому этим событиям впервые была дана правовая оценка.

В главном зале музея на стенде «Говорящие документы» размещены копии принятых в 1920-1930-е годы документов, являющихся свидетельством репрессий. Особое внимание привлекает указ коменданта города Баку от 26 мая 1920 года, который является одним из первых документов, узаконивающих репрессии.

Положение из указа «Дом, из которого будет произведен выстрел, подвергнется пушечному обстрелу, каждое лицо от 16 до 50 лет будет расстреливаться без суда. Подающие сигнал и знак будут расстреляны на месте» открыто демонстрирует особую жестокость по отношению к местному населению.

Один из стендов посвящен представителям азербайджанской молодежи, которые в январе 1920 года правительством АДП были отправлены на учебу в европейские, а после возвращения на Родину подверглись преследованиям.

Особое внимание в экспозиции музея отведено женщинам-жертвам политических репрессий. На соответствующем стенде отражена информация с копиями документов о 5 женщинах, которые были расстреляны – Хадидже Гайыбовой, Мадине Гиясбейли, Немят Меликовой, Панфилии Танаилиди и Айне Султановой, а также о женах расстрелянных «врагов народа», которые были сосланы в исправительно-трудовые лагеря. Также здесь можно познакомиться с копией документа о ссылке Шукрии Ахундзаде — жены известного поэта Ахмеда Джавада. Даже то, что на ее попечении были четверо малолетних детей, не спасло Шукрию ханум от репрессий.

Отдельный стенд посвящен великому драматургу и поэту Гусейну Джавиду. Представленные документы свидетельствуют о непрекращающихся репрессиях, которым подвергался великий мыслитель в то время.

На следующем стенде повествуется о репрессиях, жертвами которых стали представители азербайджанской интеллигенции. Здесь представлены копии актов и справок о расстреле поэта Микаила Мушфига, педагога Таги Шахбази, актера Аббаса Мирзы Шарифзаде и др.

В музее особое место отведено депортации азербайджанцев из Армении. Документы, размещенные на соответствующем стенде, демонстрируют политику СССР, поддерживающую переселение армян, живущих за границей, в Армению, в то же время отсутствие должного внимания к положению азербайджанцев в Армении с последующей депортацией азербайджанцев с родных земель. Здесь же размещены копии документов, свидетельствующих о выселении из Азербайджана немцев и азербайджанцев, являющихся подданными Ирана.

Для воссоздания картины поведения и отношения большевиков с политическими заключенными в годы репрессий в музее были восстановлены камеры содержания, карцеры, комнаты допросов и расстрела. В коридорах музея созданы композиции, символизирующие протест незаконно осужденных и стремление к свободе.

Создатели музея обратились к родственникам жертв политических репрессий с целью оказания помощи деятельности музея, призывают к сотрудничеству и приветствуют любую инициативу, способствующую обогащению фондов музея.