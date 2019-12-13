Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры

Палата депутатов Чили проголосовала в четверг с небольшим перевесом за то, чтобы признать обвинения против президента Себастьяна Пиньеры не соответствующими конституции, тем самым остановив процедуру импичмента.

Ранее парламентская комиссия одобрила выдвижение обвинений против Пиньеры из-за применения полицией силы на протестах. В случае голосования обеих палат парламента за его виновность Пиньера мог лишиться поста. Сторонникам президента принадлежит 70 из 155 мест в палате депутатов и 18 из 43 мест в сенате.

«79 голосами за при 73 голосах против палата признала конституционные обвинения в адрес президента республики не соответствующими требованиям, изложенным в политической конституции. Таким образом, поданный иск более не признаётся действительным», — говорится в сообщении палаты в Twitter.