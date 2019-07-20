Четыре иранских сухогруза застряли в Бразилии без топлива

Четыре судна, принадлежащие государственной иранской компании Sapid, застряли в Бразилии после того, как остались без топлива, а бразильская топливная компания Petrobras отказалась заправлять их в связи с антииранскими санкциями, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о судах Delrubа, Ganj, Bavand и Termeh. В Petrobras заявили, что все четыре судна входят в санкционный список, и в случае их заправки компания может понести серьезные убытки в США, пишет newsru.co.il.

Сухогрузы были отправлены в Бразилию за кукурузой. Пятому сухогрузу, Daryabar, удалось заправиться и взять курс на Иран с грузом кукурузы, и на текущий момент он находится у берегов Южной Африки.

| 2019-07-20T12:40:07+00:00 20 июля 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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