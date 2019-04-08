Чешский шахматист: Мемориал Гашимова – самый сильный турнир в моей карьере

Чешский шахматист Давид Навара является одним из самых популярных участников VI Мемориала Вугара Гашимова. После каждой партии к нему выстраиваться очередь из желающих получить автографы и сделать фото на, память и гроссмейстер никому не отказывает в просьбе.

Складывается у него и игра на супертурнире, хотя сам Давид является последним по рейтингу. Но в Шамкире он успел обыграть третьего шахматиста мира Динг Лирена и продолжает бороться за призовые места на соревновании. О том, как складывается для него выступление на Shamkir Chess, Навара рассказал в своем интервью.

Насколько неожиданным оказался повышенный интерес к вашей персоне со стороны любителей шахмат в Шамкире?

Для меня это довольно удивительно. Но люди просят у меня автографы, потому что знают, что я им не откажу. Думаю, что за чемпионом мира Магнусом Карлсеном выстроилась бы намного большая очередь, будь у него на них достаточно времени.

Вы во второй раз выступаете в Шамкире. Появились ли здесь у вас какие-то любимые места?

В первый раз я сыграл тут откровенно неудачно. А так люблю гулять по парку, чтобы отдохнуть от шахмат, подышать свежим воздухом, подумать. Мне здесь очень нравится.

С турнирной точки зрения у вас все складывается довольно неплохо, учитывая и победу над непробиваемым Динг Лиреном. В чем кроется залог успешной игры?

Честно говоря, мне очень помогло то, что китаец играл на победу. Он начал действовать более рискованно, чем обыкновенно. Сыграй он надежно, то партия, скорей всего, завершилась бы вничью.

Каков план на заключительные туры?

Попытаюсь сыграть хорошо, а там увидим, что получится.

Турнир пока не складывается для Шахрияра Мамедъярова, который потерпел уже два поражения. По-вашему, с чем это связано?

Не знаю, может домашние стены не всем помогают, да и ответственности больше. Возможно, у Шаха этот старт не складывается, но такое бывает у всех. Думаю, что в следующем турнире Мамедъяров выступит намного лучше.

Можно сказать, что Shamkir Chess является одним из ваших любимых круговиков?

Хоть я приехал сюда во второй раз, но это самый сильный турнир в моей карьере. С удовольствием в нем играю.