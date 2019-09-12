Чешский парламент одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

«Я категорически против того, чтобы НАТО расширялось за счет нестабильных стран, у которых для этого нет никаких ресурсов, ни политических, ни военных. Смотрю на состав НАТО и не могу ответить на вопрос: это НАТО еще функционирует так, как надо, или только на бумаге?» — заявил, в частности, депутат СПД Радован Вих.