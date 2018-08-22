Чешский парламент назвал ввод войск в 1968 году актом вторжения

Чешский парламент в среду дал определение вводу в Чехословакию войск СССР и еще четырех социалистических стран в 1968 году, назвав это актом вторжения с последующей оккупацией, которые были совершены вопреки международному праву, сообщил журналистам инициатор постановления Ян Бартошек.

За это постановление в чешском парламенте в среду проголосовали 145 из 156 присутствовавших на заседании депутатов, включая трех представителей компартии, остальные воздержались. Против постановления не голосовал никто.

«Необходимо, чтобы данное постановление парламента стало ясным посланием нашей общественности, а также другим государствам, включая Россию, о том, что мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл», — сказал Бартошек.

Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, 21 августа 1968 года войска этих стран были введены на территорию Чехословакии, чтобы прекратить проходившие там общественно-политические и экономические реформы, получившие название «Пражская весна». Наиболее крупный контингент войск выделил для этой цели СССР.

РИА Новости

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| 2018-08-22T22:53:00+00:00 23 августа 2018, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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