Черногория планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма

Черногория рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера в сфере туризма. Как передает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент торгово-экономической палаты Черногории Иван Савелич на бизнес форуме Азербайджан-Монтенегро в Баку. Он отметил, что у стран имеется большой потенциал сотрудничества, а такого рода форумы дают импульс развитию партнерских отношений и выдвижению на первый план сегментов, наиболее привлекательных с точки зрения экономической целесообразности.

«Черногория активно наращивает потенциал в сфере туристической индустрии, и имеет высокие показатели в этой области среди стран европейского континента. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере туризма и в увеличении турпотока из Черногории в Азербайджан, и обратно. В то же время мы планируем воспользоваться теми механизмами, за счет которых Азербайджан серьезно продвинулся в международном рейтинге Doing business. Мы намерены перенять опыт Азербайджана развитию приоритетных направлений экономики», — сказал Савелич.