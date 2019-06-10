Через месяц в Греции возможно проведение парламентских выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить внеочередные выборы на 7 июля, пишет по сообщению iz.ru, Iefimerida.

Встреча сторон состоялась в понедельник, 10 июня. Глава государства принял данную просьбу и пообещал выпустить соответствующий указ до вторника, что будет означать роспуск главного законодательного органа и провозглашение выборов.

Свою позицию Ципрас аргументировал тем, что «затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики».

27 мая премьер-министр Греции объявил о планах провести досрочные выборы в парламент. Это произошло после того, как возглавляемая им правящая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия» на выборах в Европейский парламент.

| 2019-06-10T22:35:40+00:00 11 июня 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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