Через месяц в Греции возможно проведение парламентских выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить внеочередные выборы на 7 июля, пишет по сообщению iz.ru, Iefimerida.

Встреча сторон состоялась в понедельник, 10 июня. Глава государства принял данную просьбу и пообещал выпустить соответствующий указ до вторника, что будет означать роспуск главного законодательного органа и провозглашение выборов.

Свою позицию Ципрас аргументировал тем, что «затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики».

27 мая премьер-министр Греции объявил о планах провести досрочные выборы в парламент. Это произошло после того, как возглавляемая им правящая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия» на выборах в Европейский парламент.