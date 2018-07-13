Через какие каналы уходили деньги азербайджанских олигархов в оффшоры?

Нашлась еще одна «прачечная», где отмывались миллионы долларов азербайджанских олигархов. На этот раз громкий скандал разразился в Эстонии, где функционирует филиал датского банка Danske Bank. Основатель и исполнительный директор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании заявление о возбуждении уголовного дела против Danske Bank.

Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на The Financial Times. В заявлении утверждается, что датский банк участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $230 млн.

Браудер сообщает, что эстонское подразделение Danske Bank было «одним из основных каналов» вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме на $230 млн, которую раскрыл юрист фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО в 2009 г.

Ранее и датская газета Berlingske писала об операциях с сомнительными компаниями и незаконными переводами из России, Молдовы и Азербайджана. Сейчас правоохранительные органы, по меньшей мере, трех стран анализируют подозрительные транзакции через эстонское отделение Danske Bank на $8,3 млрд. В прошлом году банк начал собственное расследование по поводу возможного использования подразделения в Эстонии для отмывания денег из России, Азербайджана, Молдавии и других стран в 2007-2015 гг. В мае датские регуляторы раскритиковали Danske Bank за слабый контроль над отмыванием денег, но не стали его штрафовать. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.

Браудер отмечает, что он обратился в правоохранительные органы Эстонии еще в 2012 г., а затем предупредил власти Дании, но они не приняли никаких мер. В прошлом году расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании похищенных из российского бюджета денег начали правоохранительные органы Франции. Министр по делам бизнеса Дании Расмум Ярлов предложил конфисковать всю прибыль, полученную Danske Bank в Эстонии. По данным датского финансового регулятора, в 2013 г. прибыль этого подразделения от работы с нерезидентами составила 325 млн датских крон ($51,3 млн).

Напомним, что нынешней весной аналогичное ЧП произошло в финансовой сфере соседней Латвии. В ходе расследования по делу закрывшегося ABLV Bank (один из крупнейших банков страны), вызвавшего финансовое землетрясение в этом небольшом прибалтийском государстве, выяснилось, что названное кредитное учреждение осуществлял сомнительные транзакции и фактически «отмывал» солидные средства чиновников и бизнесменов из России, Украины, Азербайджана.

Доказательством может послужить и тот факт, что в Баку работал филиал ABLV Bank, расположенный в бизнес-центре на территории Ичери Шехер. Как пишет сайт haqqin.az, источники в банковской сфере сообщили, через этот филиал банка осуществлялись переводы денег экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова и его свояка, осужденного на длительный тюремный срок Джахангира Гаджиева в офшоры.

Новый скандал с эстонским отделением Danske Bank показывает, что география каналов для отмывания денег азербайджанских чиновников и бизнесменов расширяется. Наверняка, в ходе расследования выявятся схемы и обстоятельства вывода из Азербайджана многомиллионных состояний олигархов, заработанных преступным путем.

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