Черешня в Баку продается на вес золота

Цены на черешню в столице достигли исторических максимумов. Несмотря на разгар сезона, ценники неприятно поражают даже видавших виды покупателей. Стоимость килограмма черешни на рынках Баку колеблется от 3 до 7 манатов, а в отдельных частях столицы стоимость килограмма достигает 10 манатов.

Черешня на вес золота, — горько шутят покупатели, предлагая продавать ее унциями. На вопрос о причинах небывало высоких цен продавцы хором ссылаются на массовый экспорт в Россию. О том, что причиной дефицита и подорожания является именно отток продукта на рынки соседней страны, сказали все опрошенные нами торговцы столичных рынков.

В беседе с корреспондентом # продавцы в унисон повторяли, что небывало высокие цены вызваны дефицитом. «Сами не можем купить черешню в сезон из-за высоких цен, а кормим российский рынок, — сообщил сердобольный лавочник. — Если бы не вывозили в таком большом количестве в Россию, стоимость черешни в Баку не превышала бы одного, максимум, двух манатов». В это охотно верится, поскольку весна в Азербайджане была теплой, а значит, и урожай уродился на славу. Однако местному населению от этого не легче. Ведь купить даже килограмм сладкого лакомства при таких ценах может не каждая семья.

«Мы никогда не видели таких заоблачных цен на черешню, особенно в самый сезон урожаев. Прошлые годы закрывали черешневое варенье на зиму, ведь его так любят дети, а теперь не получится. Дорого», — рассказала нашему корреспонденту Жаля Мурадова. Скрепя сердце, женщина купила два килограмма, выложив продавцу восемь манатов, поскольку какое же лето без черешни.

Столичный житель Амир Гусейнов также в шоке от цен на сезонные фрукты и овощи. «Цены на черешню в этом году очень высокие. Говорят, ее почти всю вывозят в Россию и в это охотно верится, — сказал мужчина. — Этим летом рынки очень дорогие, цены на абрикосы и клубнику в разы выше, чем в прошлом году. Подорожало практически все, не только черешня».

Небывалый рост на сезонные фрукты и овощи этим летом покупателей не удивляет. Ведь не так давно, еще весной этого года в столице фантастически подорожал лук, за ним картофель и капуста. Трехкратное подорожание лука вызвало бурю эмоций в обществе, СМИ и социальных сетях, однако ни одно из ответственных ведомств не выступило с исчерпывающим объяснением причин ценового витка. Обстоятельства этого дела раскрылись позже — по результатам публикации данных о внешней торговле. Как выяснилось, в первом квартале текущего года по сравнению с отчетным периодом минувшего года лука из страны было экспортировано в семь раз больше. При этом до 80% этого корнеплода было экспортировано в соседнюю Турцию.

Нельзя сказать, что правительство не предприняло никаких мер. На волне ажиотажа вокруг подорожания, охватившего отечественный рынок в первом квартале текущего года, правительство утвердило размеры таможенных пошлин на экспорт этих овощей. Была увеличена пошлина на вывоз лука до 1 доллара за килограмм, хотя к тому моменту все, что было возможно, пожалуй, вывезли.

В начале лета ситуация повторяется, но ответственные чиновники как будто не замечают этого. Возможно, в стране уже привыкли к постоянно возникающему дефициту сельхозпродукции и растущим ценам, но бешеный рост цен на черешню и прочий фруктовый ряд не вызвал былого ажиотажа в СМИ и социальных сетях. А если некому возмущаться, значит, и работать в этом направлении не надо? Так получается?