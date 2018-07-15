Черчесову не понравился вопрос немецких журналистов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого издания Spiegel после вопроса о возможном употреблении допинга российскими спортсменами.

В ходе беседы журналисты намекнули на возможность нарушения антидопинговых правил игроками национальной сборной. По их словам, высокая производительность команды «вызывает сомнения».

Журналисты заявили, что за российскими футболистами на турнире наблюдают «с подозрением».

«Россию не интересует, что вы думаете», — ответил Черчесов. Тренер подчеркнул, что цели, которые он ставит перед собой, могут быть достигнуты только законными методами.

После этого главный тренер российской команды покинул помещение и направился к выходу из отеля, где проходило интервью.

Через некоторое время Черчесов согласился продолжить беседу. При этом он подчеркнул, что будет говорить о своей работе с российской командой, а не о «допинге».

Ранее стало известно, что все пробы, взятые у игроков национальной сборной, выступавших на ЧМ-2018, оказались отрицательными.

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