Чемпионка Олимпиады погибла при катании на гидроцикле в Норвегии

Олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках норвежка Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на одном из островов на юге Норвегии.

Как сообщает NRK со ссылкой на полицию, спортсменка пропала в ночь с субботы на воскресенье. Когда тело погибшей было обнаружено, рядом находился гидроскутер. Предположительно, Скофтеруд разбилась во время катания, сообщает «Московский Комсомолец».

На Олимпиаде в Ванкувере Скофтеруд завоевала «золото» в эстафете, дважды становилась чемпионкой мира. В 2015 году объявила о завершении карьеры.

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