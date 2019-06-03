Чемпионка мира по скелетону боится выступать в России из-за угроз смерти

Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер призналась, что боится выступать в России на этапе Кубка мира из-за угроз смерти, передает РИА «Новости».

Ранее спортсменка негативно высказывалась об Олимпийский играх 2014 года в Сочи, а также критиковала пойманных на допинге российский спортсменах.

«Мне кажется, что планы не поменялись и IBSF и американская федерация планируют вновь провести этап в Сочи. После всех угроз смерти, которые мне поступали, мне нужна защита», — написала спортсменка в твиттере.

| 2019-06-03T14:45:33+00:00 3 июня 2019, 17:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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