Чемпионка мира по скелетону боится выступать в России из-за угроз смерти

Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер призналась, что боится выступать в России на этапе Кубка мира из-за угроз смерти, передает РИА «Новости».

Ранее спортсменка негативно высказывалась об Олимпийский играх 2014 года в Сочи, а также критиковала пойманных на допинге российский спортсменах.

«Мне кажется, что планы не поменялись и IBSF и американская федерация планируют вновь провести этап в Сочи. После всех угроз смерти, которые мне поступали, мне нужна защита», — написала спортсменка в твиттере.