Чемпионат Азербайджана в ожидании старта

10-12 августа на Национальной арене гимнастики пройдет чемпионат Азербайджана и первенство Баку среди «художниц». В индивидуальной программе выступят спортсменки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005, 2002 годов рождения, а групповые команды поведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007.

Победители в обоих зачетах будут определены по сумме многоборья. А в командном зачете, будут учтены лучшие результаты коллективов в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 гг. рождения, а также индивидуалок, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005.

В целом, в соревновании примут участие 117 граций, представляющие Бакинскую школу гимнастики, клубы «Оджаг Спорт» и «АйУлдуз», Олимпийский спортивный центр «Сярхядчи», Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб «Зирвя», а также Гусар и Гянджа. (AGF).

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