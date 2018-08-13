Чемпиона Узбекистана по ММА зарезали в ночном клубе

Чемпион Узбекистана по смешанным единоборствам Джамшид Кенжаев оказался убит в драке возле ночного клуба в Ташкенте. Об этом сообщает местный портал uznews.uz со ссылкой на прокуратуру.

Драка с летальным исходом оказалась запечатлена на камеры видеонаблюдения. По данным издания, Кенжаев поссорился с охранниками клуба. Нож, которым впоследствии убили спортсмена, принес он сам, причем успел напасть на охранников первым, сообщает tvzvezda.ru.

Как следует из видео, после начала конфликта к охранникам пришла подмога. Вскоре Кенжаева избивали уже несколько человек, используя для этого биту и барный табурет. Уже поваленного на землю спортсмена добивали ногами, а после один из участников драки нанес ему в грудь несколько ударов ножом.

Ножевые ранения оказались смертельными. Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» против одного из охранников заведения, сейчас он задержан.

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