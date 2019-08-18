Чемпион UFC назвал величайшего бойца в тяжелом весе всех времен

Чемпион Абсолютной бойцовской лиги (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал победу Стипе Миочича над Даниелем Кормье в бою за звание чемпиона UFC в супертяжелом весе, передает Sports.ru.

«Стипе – величайший в истории тяжелого веса всех времен. Мне больше нечего добавить», — заявил спортсмен на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Поединок проходил в рамках турнира UFC 241 в Анахайме, штате Калифорния. Первые три раунда Миочич бился с оппонентом на равных, однако в четвертом отрезке встречи Кормье пропустил удар в печень, после чего ослабил защиту и был отправлен в нокаут.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о предстоящем реванше с Энди Руисом.