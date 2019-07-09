Чемпион мира по плаванию спас утопающего туриста

Филиппо Маньини — 37-летний итальянский пловец, четырехкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, спас утопающего туриста на пляже Сардинии недалеко от Кальяри.

Итальянские СМИ сообщают, что Маньини держал голову человека над водой, пока не прибыли спасатели. «Я просто сделал то, что должен был», — рассказал позже спортсмен.

Известно, что турист (имя которого не называется) поплыл за надувным лебедем, которого уносило в море, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. Крики его друзей услышали спасатели, но Маньини был ближе и быстро доплыл до туриста.

«Когда я добрался до него, он даже не мог говорить, было сложно поднять его на спасательный катер, поэтому мы положили его на надувную подушку, — рассказал Маньини.

sport.tut.by