Чемпион мира оказался обыкновенным насильником

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

По информации источника, спортсмен получил такой срок за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Он совершал действия насильственного сексуального характера над ребенком, начиная с того момента, когда девочке было восемь лет. В суд обратилась экс-супруга боксера.

При этом на суде Бальдомир вел себя вызывающе, оскорблял присутствующих на заседании людей.

48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он побеждал 49 раз, проиграв 16 поединков.

gazeta.ru

| 2019-08-01T00:41:23+00:00 1 августа 2019, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 1,00 из 10) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss