Чемпион мира и Европы: Подобный опыт очень поможет Баку стать лучше к ЕВРО-2020

Чемпион мира и Европы, бывший нападающий сборной Франции и итальянского «Ювентуса» Давид Трезеге не разделяет опасений по поводу возможных проблем в проведении матчей финальной стадии ЕВРО-2020 в Баку.

«Критики было предостаточно. Но, мне кажется, большая ее часть относилась к организационным вопросам, потому что сам стадион я считаю красивым и вместительным. Это был первый опыт Баку в проведении такого события, и, как это всегда бывает, начало редко у кого выходит идеальным. Конечно, Азербайджан находится в отдалении от европейской части, но подобный опыт очень поможет его столице стать лучше во всех отношениях к ЕВРО-2020», — сказал Трезеге. (СЭ).