Чемпион мира и Европы: Подобный опыт очень поможет Баку стать лучше к ЕВРО-2020

Чемпион мира и Европы, бывший нападающий сборной Франции и итальянского «Ювентуса» Давид Трезеге не разделяет опасений по поводу возможных проблем в проведении матчей финальной стадии ЕВРО-2020 в Баку.

«Критики было предостаточно. Но, мне кажется, большая ее часть относилась к организационным вопросам, потому что сам стадион я считаю красивым и вместительным. Это был первый опыт Баку в проведении такого события, и, как это всегда бывает, начало редко у кого выходит идеальным. Конечно, Азербайджан находится в отдалении от европейской части, но подобный опыт очень поможет его столице стать лучше во всех отношениях к ЕВРО-2020», — сказал Трезеге. (СЭ).

| 2019-06-14T14:25:55+00:00 14 июня 2019, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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