Чемпион мира: «Да направит Аллах девушек, занимающихся боксом, на правильный путь»

Фариз Мамедов — профессиональный боксер и действующий чемпион Европы в полусреднем весе во Всемирной организации бокса, родился 15 апреля 1980 года в Агдаме.

В интервью #, спортсмен рассказывает о развитии бокса как вида спорта, о проблемах, с которыми сталкиваются боксеры и многое другое.

— Довольны ли вы уровнем развития бокса в Азербайджане?

— Не на сто процентов. Хотя, могу отметить, что в сравнении с предыдущими годами, развитие есть. Например, в 2016 году на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро мы заработали серебряную медаль.

— Растет ли смена Фаризу Мамедову?

— Я очень мало принимал участие в любительском боксе. Так, как моей целью был профессиональный бокс, я быстро перешел именно в это русло. А у нас интерес к профессиональному боксу очень низкий. Профессиональный и любительский бокс сильно отличаются. Я даже могу сказать, что это разные виды спорта. Я — первый в Азербайджане профессиональный боксер. И, признаюсь, сегодня в нашей стране профессиональный бокс очень слабый, можно сказать, не развит. Только сейчас делаются первые шаги.

— Как вы считаете, есть ли в нашей сборной команде спортсмены, которые могут продолжить карьеру именно в профессиональном боксе? — Есть, конечно, например, Кямран Шахсуварлы, Джавид Чалабиев. Хочу отметить, что колыбелью профессионального бокса являются США. Сейчас мы ведем переговоры и сразу после Олимпийских Игр в Токио поедем в Америку, чтобы заключить договора с профессиональными боксерами.

— Во всем мире, профессиональные боксеры зарабатывают немалые деньги. Как у нас обстоят дела с финансовой стороной?

— После своего боя в 2001 году я заработал 200 долларов. Всего через 3 года, то есть в 2004 году, мой заработок составил 90 тысяч долларов. А уже в 2016 году мой гонорар поднялся до 190 тысяч долларов.

— Но, сегодня вы отошли от профессионального спорта…

— С детства у меня была трудная жизнь. Именно поэтому я быстро устал как физически, так и морально. Я принял решение поддерживать молодых спортсменов, а основное время посвящать семье. Признаюсь, иногда скучаю по рингу, хочу вернуться. Даже велись переговоры о моем участии в боях. Но, пришлось отказаться из-за жестких требований второй стороны.

— А что это были за требования?

— После ухода из профессионального бокса, вернуться очень сложно. В 2015 году планировалось проведение боя с армянским профессиональным боксером, представляющим Россию. Я тогда еще не полностью ушел из спорта. Но, провести бой так и не получилось. Недавно, в октябре 2018 года, поступило повторное предложение. Армянский спортсмен моложе меня, у него 10-летний опыт. А я уже 10 лет, как оставил карьеру. При этом, мне предлагают 300 тысяч долларов, даже в случае поражения. Я объяснил, что такая сумма не сможет вернуть меня на ринг. Либо вы платите мне больше, либо выполняете мои условия, которые уж точно будут вам выгодны. Когда у меня спросили мои условия, я сказал, что бой должен пройти не в России, а в Ереване. Судя по тому, что ответа не последовало, видимо армянская сторона отказалась. Но, бой может состояться в любое время.

— Вы признаетесь, что ваш соперник моложе и в случае проведения боя, у него больше шансов на победу. Так почему же вы хотите провести встречу именно в Ереване?

— Давайте будем реалистами. Этот бой будет сложным для меня. Мне это и друг говорит: «Фариз, ты смелее, решительнее и честнее, ты — патриот, но твои физические данные не позволят тебе победить соперника». Я понимаю, что это так, но проведение боя в Ереване мотивировало бы меня. Я не хочу возвращаться в профессиональный бокс, но если возвращаться, то только с громким боем, нужно, чтобы он набрал 7-8 миллионов зрителей. И это даст мне силы победить. Иначе, даже не стоит выходить на ринг.

— Нередко, родители боятся отдавать своих детей на бокс. В чем причина этого страха?

— Я и сам не позволю своим детям заниматься боксом. Даже если они захотят, я постараюсь отдалить их от бокса. Бокс очень жестокий вид спорта. Я не хочу, чтобы они столкнулись с трудностями, с которыми столкнулся я. Я столько раз получал травмы головы во время боев, что у меня нарушена память, расшатаны нервы. Сейчас, когда я ехал на интервью, дети в машине рассердили меня. Пришлось остановиться, выйти из машины, чтобы успокоиться. Сначала я злюсь, а потом сожалению об этом.

— Как вы смотрите на привлечение в нашу национальную сборную спортсменов из Кубы?

— Было бы лучше, если бы у нас были свои спортсмены. Повторюсь, у нас мало интереса к этому виду спорта. Именно поэтому у нас профессиональных спортсменов можно сосчитать по пальцам, и мы вынуждены приглашать спортсменов из Кубы.

— В боксе бытует мнение, что поразить соперника можно посмотрев ему в глаза в начале боя…

— Это неправда. Все это взято из фильмов. Ты готовишься к бою 6 месяцев, знаешь, что он ест и даже, что пьет. Как можно поразить одним взглядом? В профессиональном боксе это не пройдет. В профессиональном боксе со спортсменом работает 3-4 тренера, психолог. Необходимо быть морально готовым, сильным. Иначе проиграешь.

— Чаще всего в криминальных происшествиях среди спортсменов фигурируют боксеры. И так во всем мире. Почему именно боксеры? — В уличных боях тоже больше всего бьют боксеры…

— Многие спортсмены религиозны…— Спортсмены ведут борьбу в одиночку. Они терпят боль и трудности, чтобы обеспечить свои семьи. Но и мы – спортсмены, нуждаемся в помощи. Ведь мы тоже люди, мы, как и все устаем. В этот момент спортсмен может положиться только на Аллаха и только у него мы просим помощи и поддержки.

— Как вы относитесь к женщинам, которые занимаются спортом, боксом?

-Скажу честно, очень плохо. Женщина должны быть нежной. Я не хотел бы, чтобы азербайджанские женщины, девушки занимались боксом. Да направит Аллах таких девушек на праведный путь.

— Сможем ли мы когда-нибудь увидеть Фариза Мамедова в политике?

— Никогда. Я не вижу себя в политике. Я посвятил себя спорту и так будет всегда. Каждый человек должен заниматься тем, что приносит ему успех. Я, в свою очередь, делаю все для развития бокса и планирую заниматься этим впредь.