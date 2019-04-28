Чемпион Ф1 показал Баку 11 миллионам подписчиков, или чем занимался Хэмилтон, когда не гонял по трассе

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон — большой любимчик бакинских фанатов скорости. Журналистов и фотографов интересует каждый шаг знаменитого пилота, и стоит признать, что Хэмилтону удается быть в центре внимания не только на трассе.

# напоминает, что в 2016 году гонщик прилетел в Баку с домашними питомцами Роско и Коко. От Хэмилтона невозможно было оторвать глаз, когда он мило прогуливался со своими английскими бульдогами на бакинском бульваре. Своей любовью и преданностью к четвероногим друзьям британец вмиг покорил даже тех, кто далек от пристрастия к уличным гонкам «королевского размаха».

Поговаривают, что экс промоутер Формулы 1 Берни Экклстоун даже выписал для питомцев чемпиона специальный пропуск в падок!

Роско и Коко объездили со своим знаменитым хозяином полмира, фотографировались на фоне знаменитых достопримечательностей, и, даже сидели за болидом Формулы один. Разумеется, речь идет легендарной машине Mersedes под номером 44.

Своим собакам Льюис дал не только райскую жизнь, но и собственную фамилию, обозначив это в аккаунте Роско и Коко в Инстаграме, который он завел специально для питомцев, и у которого, кстати, уже 150 тысяч подписчиков.

У самого же Льюиса количество фолловеров приближается к 11 миллионов. И все они вчера смогли насладиться красивой панорамой Баку, которую чемпион Формулы 1 показал им в Instagram Stories.

«Это Баку, Азербайджан, и много красивых зданий вокруг», — прокомментировал Хэмилтон свое видео.

В этом году Роско и Коко будут болеть за своего чемпиона в Лондоне. Из дома британец захватил в Баку лишь свой любимый самокат, на котором пару раз прокатился по территории паддока.

В один из вечеров гоночного уик-энда в Баку Хэмилтон решил воспользоваться функцией, позволяющей задать пользователю вопросы в Instagram Stories.

Так, фанаты узнали, что никакой Гран При Формулы 1 не может отвлечь великого гонщика от просмотра нового сезона сериала «Игры престолов», и о том, что его любимый персонаж в этой телеэпопеи воплощает Эмилия Кларк, и даже о том, что Хэмилтон, наравне с киноманами всего мира ждет – не дождется премьеры финальных «Мстителей». А она, между прочим, уже сегодня!

На вопрос о том, видит ли он себя на уровне лучшего гонщика в истории Формулы 1 Айртона Сенны, Хэмилтон ответил мудро и по-философски:

«Я себя никогда ни с кем не сравниваю. И вам не советую. Ведь каждый из нас уникален по – своему…». Как говорится, и добавить нечего, разве что немного официальной гоночной сводки.

Как известно, вчера на SOCAR Гран-при Азербайджана Льюис квалифицировался вторым. Сегодня у него есть шанс покорить бакинскую трассу во второй раз, и, похоже, пилот готов принять этот вызов.

«С самого начала уик-энда борьба была очень напряженной. Пилоты Ferrari оказались очень быстры, но Валттери сработал безупречно. Мы вместе добились очередного блестящего результата. Это особенно здорово, если учесть, что мы не привезли в Баку никаких новинок, а в Ferrari и Red Bull Racing доработали свои машины. И, несмотря на это мы все же обеспечили себе первый ряд на старте. Я очень благодарен всей нашей команде. С этими позициями у нас очень хорошие шансы на гонку», — заявил накануне Хэмилтон журналистам.

После встречи с фанатами в рамках автограф – сессии британец признался, что получил дополнительный заряд позитивной энергии и сказал:

«В Баку просто замечательные болельщики! Надеюсь, что в воскресенье будет отличная погода, и мы порадуем их хорошей гонкой».

Фанаты Хэмилтона мечтают об одном: увидеть сегодня то же, что и год назад: машину под номером 44, первой пересекающую линию финиша Baku City Circuit…