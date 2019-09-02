Чем вызван спад ипотечного кредитования?

В текущем году наблюдается ощутимый спад в сегменте ипотечного кредитования. По данным официальных источников, в январе -июле по государственной линии было выдано ипотечных кредитов на 108,3 млн манатов и это на 20,4% меньше, если сравнивать с показателем отчетного времени прошлого года.

Между тем результаты прошлого года выглядят куда более оптимистично, хотя понятно, что в вопросах ипотечного кредитования не все так гладко, как хотелось бы. И, тем не менее, динамика роста позволяла надеяться на более радужные результаты, но в текущем году они не оправдались. Скажем, за прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 15,1% — до 156,1 млн манатов. При этом объемы привлекаемых за счет выпуска облигаций средств, напротив, упали на 57,9% — до 60 млн манатов.

Касаясь вопроса о причинах спада в такой, казалось бы, приоритетной сфере социальной политики как государственное ипотечное кредитование, сложно не увидеть прямую связь данного обстоятельства с уменьшением бюджетного финансирования профильной структуры. В текущем году сумма выделенных фонду из государственной казны средств сократилась на 47,8% — до 60 млн манатов. Уставный капитал Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда также урезан на 100 млн. манатов — до 466 млн манатов.

А ведь если вспомнить, в марте сего года указом главы государства уставный капитал фонда был увеличен до 566 млн. манатов, и надбавка в размере сотни миллионов была предназначена как раз для выдачи социальной ипотеки в текущем году. По мнению местных аналитиков, спад ипотечного кредитования по линии государства во многом объясняется отменой льготного кредитования социального жилья. Во всяком случае, об этом намерении говорилось в извещении MIDA, действующего при Госагенстве жилищного строительства. В частности сообщалось, что отменяется льготное кредитование при реализации 253 квартир Ясамальского жилого комплекса, а гражданам предложили платить за социальное жилье наличными, правда, со скидкой от первоначальной стоимости в 10%.

В беседе с нами специалисты объясняли это решение началом реализации программы аренды жилья гражданами с правом последующего выкупа. Суть программы в том, что Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет приобретать недвижимость на открытом рынке и сдавать ее в аренду желающим. Однако и ипотека льготного жилья по линии упомянутого фонда, и аренда жилья пока еще не отличились эффективностью в решении квартирного вопроса наших граждан. Как сказал на запрос # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов, даже если гипотетически распределить сумму в 466 млн. манатов на приобретение жилья под аренду, в крупных городах страны – Баку и Сумгайыте этой суммы едва хватит на 5 тыс. квартир. Этого мало, учитывая, что жилой фонд столицы насчитывает 1 млн. квартир, из которых 15 – 17% сдаются в аренду.

Эксперт также отметил, что учитывая большой интерес граждан к проекту (11 тыс. зарегистрированных претендентов), отстраиваемого жилья на всех не хватает.