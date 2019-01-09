Чем вызван резкий скачок долларовых инъекций на местном валютном рынке?

Государственный нефтяной фонд Азербайджана в декабре минувшего года продал на валютных аукционах Центрального банка 677,1 млн. долларов, сообщили # в фонде. Таким образом, под занавес года продажи иностранной валюты из «народной копилки» возросли на 23 млн. долларов (3,5%) к предыдущему месяцу.

При этом за весь прошлый год фонд продал на валютных аукционах 6 млрд. 640,4 млн. долларов. По сравнению с позапрошлым годом продажи американской валюты увеличились на 2 млрд. 862,3 млн. долларов (79,5%).

Отвечая на вопрос о причинах резкого роста реализуемой фондом валюты, профессор, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов сообщил #, что валютные интервенции Госнефтефонда преследуют целью поддержание курса маната, поскольку главной задачей упомянутой структуры является содействие макроэкономической стабильности, а равновесие на валютном рынке — одно из важных звеньев этой цепи.

«Политика национального правительства с курсом на макроэкономическую стабильность и устойчивый рост предусматривают ожидаемую инфляцию и контролируемый валютный курс, в отличие от наших торговых партнеров, где наблюдается девальвация национальных валют в силу специфики макроэкономической политики этих стран», — сообщил экономист.

С его слов, валютные интервенции происходили в условиях определенных факторов, в первую очередь, на фоне возросшего совокупного спроса в национальной экономике к началу текущего года. Были потрачены определенные ресурсы, в конце года многие компании проводили расчеты за импортируемую продукцию и услуги. В этой связи имело место снижение валютной массы на рынке, что потребовало валютной интервенции. Инъекции американского доллара помогли вернуть утерянное равновесие.

Помимо этого, начало года традиционно сопровождается некоторым понижением уровня потребления со стороны населения, что также отрицательно влияет на коммерческие организации, продолжил собеседник. Как выяснилось, долларовая интервенция помогла выправить эту ситуацию, стабилизировала валютный курс, уравновесив ситуацию на товарно-денежном рынке. «Кроме этого, дилинговые операции SOFAZ, предусматривающие приобретение и продажу валют по рыночной конъюнктуре, предусмотрены природой фонда.

Касаясь вопроса резко возросших продаж долларовой массы в текущем году, специалист объяснил упомянутое обстоятельство целым рядом факторов, в числе которых девальвация валют в сопредельных странах, имеющих тесные торговые связи с Азербайджаном.

«Самая главная причина роста объемов продаж инвалюты заключается в возросшем давлении на нашу денежную единицу. Фиксированный курс маната на фоне просадки национальных валют России, Турции и Ирана сопровождался высоким спросом на продукцию этих стран. Сказалась ее возросшая конкурентоспособность из-за объективно упавших цен. В результате объемы импорта в страну увеличились. Товары продолжают ввозиться, и происходит это в условиях снижения доходов от нефти ввиду падения ее индексов», — объясняет Ибрагимова. С его слов, помимо чисто сезонных факторов давления на местную валюту, традиционную для конца года, на протяжении всего прошлого года имелась необходимость в поддержке совокупного потребления и баланса на валютном рынке.

Возросшие объемы импорта из сопредельных стран сопровождались высоким уровнем оттока долларовой массы из Азербайджана. «При этом надо понимать, что уменьшение долларовой массы приводит к снижению потребления и нарушению равновесия на товарных рынках. Кроме этого, дефицит иностранной валюты сопровождается ее подорожанием. Во избежание роста доллара и дисбаланса на товарных рынках, местный валютный рынок подвергался долларовым инъекциям в объемах, которые в силу упомянутых причин превзошли показатели прошлого года», — аргументировал Ибрагимов обстоятельства резкого роста продаж инвалюты SOFAZ .

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