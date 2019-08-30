Чем объясняется виртуальная активность Али Гасанова?

Али Гасанов, социальнаяч сетьПомощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов решил завести страницу в социальной сети Facebook. Сразу замечу, что сам этот факт считаю положительным. «Я считаю, что каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом, выслушивать граждан, прилагать усилия для решения проблем, с которыми они столкнулись»,- написал Али Гасанов на своей странице в Facebook. И с этим его утверждением тоже нельзя не согласиться. Но в целом, все не так однозначно и положительно.

«Я часто сталкиваюсь с вопросом «Почему вы принимаете каждый запрос на «дружбу» в социальной сети?»- задает сам себе вопрос господин Гасанов. Его монолог с собственной персоной через социальные сети — сюжет увлекательный для писателей-сатириков. Правда, по сложившейся в Азербайджане традиции, они начнут обращать внимание на все эти моменты только после того, как господин Гасанов лишится своего высокого статуса.

Пока же замечу, что на данный момент у господина Гасанова более 3500 друзей и около 1000 подписчиков. И это при том, что он сам признает, что принимает любой запрос «на дружбу»! Я, кстати, так легко к данному вопросу не отношусь. Важно, как мне кажется, иметь хоть какую-то информацию о том, с кем ты «дружишь», пусть и виртуально. Но, у Али-муаллима, как видим, иные представления о том, как нужно вести себя в социальных сетях.

Кстати, среди тех, кто записался в его френды, есть и те, кто в реальной или виртуальной жизни дружит и со мной. Таковых оказалось аж 28 человек. Меня, среди желающих «дружить» с Али Гасановым нет и не будет. Хотя бы потому, что считаю этого чиновника лично причастного к тому, во что превращена азербайджанская пресса. Но, то тема отдельной, большой статьи а может и целого цикла публикаций.

Вкратце скажу лишь о том, что сейчас азербайджанская пресса искусственно разделена на тех, кто относится к тем, кто готов играть по правилам, установленным господином Гасановым и на тех, кто предпочитает исходить из иных представлений о том, как должно функционировать истинно независимое СМИ. Это уже неправильно. Правила игры должны быть одинаковыми для всех, чего в Азербайджане, увы, нет.

Но, вернусь, все же, к тому, как господин Гасанов решил активизироваться в виртуальном пространстве. Точная дата его регистрации в социальной сети Facebook является закрытой информацией, что также выглядит смешно и неискренне. Чиновник, решивший продемонстрировать свою доступность в общении с народом, красиво говорящий о важности такого тесного контакта и призывающий к тому же всех отечественных чиновников, не должен скрывать даты своего появления в Facebook.

При этом есть основания говорить о том, что страница Али Гасанова открыта совсем недавно. Первая публикация на ней датирована 27 августа нынешнего года. «Как помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам заявляю, что, тонкий, деликатный подход, гибкая и оперативная реакция на проблему, с которой столкнулся любой наш гражданин, на обращения по волнующим его вопросам, независимо от его языка, религии, этнической и политической принадлежности, является одной из важнейших задач, поставленных перед нами главой государства»,- пишет он на своей странице.

Таким образом Али-муаллим пытается объяснить всем и каждому причину своей активизации в виртуальном пространстве. Но, возникает резонный вопрос — чего же раньше всего этого не было сделано? Тонкий, деликатный подход, гибкая и оперативная реакция на проблему, с которой столкнулся любой наш гражданин — они ведь не 27 августа нынешнего года появились. То проблема, существующая многие годы.

И тут имеет смысл напомнить, что Али Гасанов в 1996-2005 годы проработал на должности заведующего Общественно-политическим отделом Администрации Президента Азербайджана. Позже, распоряжением Президента Азербайджана от 19 июля 2005 года, он был назначен заведующим Отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана. Наконец, он был назначен помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам распоряжением главы нашего государства Ильхама Алиева от 23 февраля 2015 года.

Но, за все эти долгие годы присутствия в верхних эшелонах власти, как видим, Али-муаллим не считал нужным активничать в виртуальном пространстве. За все эти годы огромное количество отечественных политиков разного ранга, в том числе и действующие послы, депутаты парламента, министры давно уже присутствуют и реально имеют диалог с народом посредством социальных сетей.

И они не делают это, что называется, на публику. Они просто считают это удобным способом коммуникации, давно считают, подчеркиваю. А вот Али Гасанов решился на это только сейчас. Чем же объясняется его внезапная виртуальная активность? Ответ, на мой взгляд, кроется в неуверенности в перспективах своей служебной карьеры.