Чем не угодили медиа некоторым парламентариям?

Формирование принципиально нового правительственного кабинета, проводимые персональные и институциональные реформы – пожалуй, эти вопросы еще долго останутся главными темами внутриполитических обсуждений политологов и политических аналитиков.

Признаться, общественный интерес довольно ощутимый. Такое впечатление, что люди давным-давно ждали не только проведения чисто структурных – институциональных реформ, но и процесса омоложения политической элиты; предлагаются новые сценарии, новая управленческая архитектура экономики, указываются на другие сферы, где также важно проводить персональные реформы, где требуется, кардинальное изменение управленческого состава…

Но в этих очень бурных и до сих пор не прекращающихся обсуждениях наше внимание привлекло особенно одно интересное и довольно важное обстоятельство: не остался за пределами «внимания» общественности и такой тонкий вопрос, как государственная поддержка СМИ, особенно, печатных медиа, т.к. некоторые парламентарии высказываются против подобной практики.

По их мнению, СМИ также являются бизнес-структурами и поэтому не надо селективно относиться к различным бизнес- единицам, создавая для каких-то структур, в том числе, для СМИ «тепличные условия» …

В другое время мы, наверное, согласились бы с подобным подходом к проблемам СМИ. Но СМИ, особенно, печатные, в силу объективных и субъективных причин, не смогли стать или утвердиться как бизнес-структуры.

Причин довольно много. В свое время пресса была довольно политизированной, не делала различия между такими понятиями, как независимая и оппозиционная журналистика.

Неслучайно, что подобное поведение, такой подход к журналистике вызвал ответную, встречную политическую реакцию, что с точки формальной логики было понятно. «Если вы сделали свой политический выбор, мы также будем относиться к вам не по принципам независимой журналистики, а по «политическим правилам» – наверное, так можно было выразить отношение тогдашних правящих кругов к газетам и прочим изданиям. Итак, началось «сражение». Это «сражение» сперва проиграли политические патроны некоторых ведущих изданий, а потом сложили, как говорится, «оружие» и сами печатные издания – газеты и журналы…

Вот так, печатные медиа попали в немилость правящих политических кругов, и не осталось другого выхода, как просить помощи и поддержки уже у победителей…

Да, СМИ, в том числе, печатные издания стали жертвами чужих интересов – политиков. Вместо того, чтобы бороться за идеи и интересы медиа-сообщества, вместо того, чтобы утвердиться как независимые и свободные медиа-холдинги, ведущие газеты заняли место на «политических баррикадах» …

Теперь это уже в прошлом. Но печатные медиа поплатились своим будущим. Вдобавок, новые электронные средства – телефоны, планшеты и ноутбуки окончательно вытеснили бумажные газеты из сферы интересов людей; сейчас логичнее говорить не о газетах, а об электронных сайтах, бизнес- специфика которых, к сожалению, еще до конца не определена и не выяснена…

Поэтому надо с вниманием и пониманием относиться к проблемам СМИ, особенно, печатных медиа.

И еще одно немаловажное обстоятельство. Неужели в таком положении находятся только наши газеты? К сожалению, нет. Вот, мы собираемся проводить очередные муниципальные выборы. Но, давайте, ответим на один вопрос: при теперешнем состоянии, при теперешних полномочиях нужны ли нам эти муниципалитеты? Не лучше ли признаться, что мы до сих пор продолжаем смотреть на них, как на лишние структуры, которые навязал нам Совет Европы?

Или же возьмите, многочисленные творческие организации: все они и их издания финансируется государством. Или же вспомните, обширную сеть научно-исследовательских институтов, которые не торопятся радовать нас нобелевскими и прочими премиями! Почти вся культурная сфера, наука, частично образование, финансируются государством. Наши кинорежиссеры на государственные деньги снимают сериалы, которые почти никто не смотрит! Есть фонды для поддержки науки, финансово поддерживаются даже различные НПО! Тогда почему медиа должно быть исключением? Неужели журналистика, печатные и прочие медиа — структуры менее значимые, чем только что перечисленные сферы?..

У журналистики есть еще одна особенность. Другие бизнес структуры могут существовать и при отсутствии или же при ограниченных политических правах. Одна из самых свободных и гигантских экономик мира существует в авторитарном Китае! Но в Китае нет свободных медиа — холдингов, как в США или в Англии, по той простой причине, что в Китае еще нет свободы в полном смысле этого слова, поэтому китайские медиа-структуры еще долго не будут вписываться в общую бизнес-архитектуру страны.

В таком случае, разве непонятно, что при теперешних сложных условиях наши газеты напоминают птиц без крыльев, которых некоторые уважаемые парламентарии собираются выпустить на свободу, хотя журналистам, т.е. представителям медиа – сообщества, есть чем возразить: они могут сказать, давайте и Вас, многоуважаемые господа парламентарии, «пропустим» через «фильтры» по — настоящему свободных выборов и посмотрим, сумеете ли Вы стать депутатами таким же макаром?..