Чем еще удивят нас кобзари?..

Сейчас труднее всего сказать, что-то определенное о геополитических перспективах Украины.

Что же касается второго тура президентских выборов, многие сходятся во мнении, что их исход почти решен. А вот, что будет после выборов, куда кренится «корабль геополитических устремлений» Украины – является полной загадкой даже для опытных политических аналитиков.

Надо сказать, что и выборы были насыщены неожиданностями и новыми политическими трендами.

Во-первых, мы впервые стали свидетелями того, как предварительные социологические опросы могут заранее отчетливо предсказать результаты выборов. Из российской прессы мы периодически узнавали о социологических опросах, проводимых в предвыборной Украине. Опросы еще до начала президентских выборов предсказывали нового лидера страны – им должен был стать Владимир Зеленский. Так и получилось, с одним единственным отличием, что по результатам опросов нынешний президент П.Порошенко должен был занимать не второе, а третье место среди претендентов на самую высокую должность страны.

Во-вторых, фаворитом выборов стал не какой-то маститый политик, или же видавшие виды финансовый олигарх, а самый простой шоумен и телеведущий. Надо заметить, что в последнее время это также становится новым политическим трендом – как известно, и американский президент Д.Трамп вышел из сферы шоу-бизнеса, даже в Армении прошлой осенью мэром столицы стал представитель именно этого круга.

Думается, что и это не случайно, люди устали от политиков – сфинксов и грязных финансовых олигархов – от их явных и тайных сговоров, от конспирологических сценариев во внутренней и внешней политике; они хотят видеть в политике доступных, т.н. «прозрачных личностей».

В свое время, некоторые зарубежные политологи фактически предвидели эту тенденцию. Дело в том, что со временем разница между отдельными политическими идеологиями почти-что исчезает, теперь очень трудно отличить либерала от даже социал-демократа; происходит сближение, конвергенция различных идеологий. В таком случае на первый план выходят уже личные качества политиков, их этические и нравственные идеалы, открытость и доступность отдельных политиков для публики.

Поэтому вовсе не случайно, что и в большой политике представители «нетрадиционных сфер» уже вытесняют политиков в привычном понимании этого слова, и финансовых гигантов.

Не стоит забывать и такой факт, что Украина пережила два Майдана – у людей были большие ожидания. Нельзя сказать, что они вообще не сбылись и две революции в отдельно взятой стране ни к чему хорошему не привели. Конечно же, это не так – определенные успехи есть, но не все обещанные сбылись.

Главное беспокойство связано как раз с этим обстоятельством – разочарование двумя Майданами может вновь повернуть «корабль надежд» страны кобзаров в нежеланном направлении.

Украинское общество тривиальным не назовешь – тут можно заметить переплетение различных геополитических и политических тенденций – есть ярые сторонники независимости и суверенитета, есть и масса русофилов, которые вообще призывают к объединению с Россией. В этом плане конечно, повышенный интерес вызывают отношения будущей Украины с НАТО и ЕС.

Дело в том, что в отличие, скажем, от Грузии, в Украине евро-устремления не так уж прочны и устойчивы. Если память нам не изменяет, при президенте-западнике В.Ющенко в соответствующем референдуме большинство украинцев проголосовало против вступления страны в НАТО.

И теперь многие замедленную интеграцию Киева в Североатлантический Блок в основном объясняют тем, что якобы А.Меркель тормозит процесс, или Венгрия блокирует соответствующие инициативы Украины.

Но известно, что сама Украина, ее влиятельные политические круги не желают ускоренную интеграцию страны в ряды НАТО.

Причины разные — кого-то пугают геополитические последствия ускоренной интеграции — ведь, именно подписание с ЕС Договора об ассоциации привело к потере Крыма и Восточной Украины.

Но есть и определенное, ощутимое общественное сопротивление – наверное, ни в одной стране, так отчетливо не вырисовывается разделение на Восток и Запад, как в Украине. Поэтому никто не берется отвечать на, казалось бы, самый простой вопрос; что будет с Киевом после президентских выборов? Страна вновь направится к России или продолжится курс сближения с Европой?

Но в этом контексте есть одна очень интересная мысль. Ее, как ни странно, в свое время высказал президент России Владимир Путин. Он сказал, что человека, всего один раз водившего «Мерседес» уже за руль «Жигули» не посадишь…