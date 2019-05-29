«Челси» согласился продать Азара в «Реал»

«Челси» готов продать нападающего Эдена Азара в «Реал» за 130 миллионов евро. Лондонский клуб долгое время отказывался снизить цену на бельгийского футболиста в 150 млн. Сейчас «Челси» готов отпустить игрока за меньшую сумму. Сам футболист хочет, чтобы клубы оформили сделку до 4 июня.

Отметим, что «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне бельгиец принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами.