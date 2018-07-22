«Челси» отказался продать футболиста «Реалу» за 190 миллионов евро

Лондонский «Челси» отказался продать мадридскому «Реалу» полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, «Королевский клуб» предлагал за футболиста, ставшего бронзовым призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии, 170 миллионов фунтов (примерно 190 миллионов евро). Однако условия «Реала» были отвергнуты — новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри не хочет отпускать игрока.

«Азар — один из лучших игроков Европы. Надеюсь, что смогу сделать его лучше, но это будет сложно — он уже достиг очень высокого уровня», — заявил Сарри, пишет Лента.

Отмечается, что «Челси» намерен предложить хавбеку улучшенный контракт. По нему зарплата Азара составит 300 тысяч фунтов (примерно 335 тысяч евро) в неделю.

27-летний Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В составе «аристократов» бельгиец стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

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