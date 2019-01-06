Челси намерен приобрести форварда ПСЖ

Руководство лондонского «Челси» в это трансферное окно намерено предложить ПСЖ 50 млн. фунтов за нападающего Эдинсона Кавани.

По информации DailyExpress, Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Контракт 31-летнего уругвайца с действующими чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Эдинсон забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас в 6 встречах.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведет переговоры с «Миланом» и «Ювентусом» о трансфере нападающего Гонсало Игуаина. «Челси», набрав 44 очка, занимает четвертое место в АПЛ.

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