Челси намерен приобрести форварда ПСЖ

Руководство лондонского «Челси» в это трансферное окно намерено предложить ПСЖ 50 млн. фунтов за нападающего Эдинсона Кавани.

По информации DailyExpress, Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Контракт 31-летнего уругвайца с действующими чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Эдинсон забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас в 6 встречах.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведет переговоры с «Миланом» и «Ювентусом» о трансфере нападающего Гонсало Игуаина. «Челси», набрав 44 очка, занимает четвертое место в АПЛ.

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| 2019-01-06T17:49:57+00:00 6 января 2019, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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