«Челси» готов отпустить Маурицио Сарри за 5 млн фунтов в качестве компенсации

«Челси» готов беспрепятственно отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, если тот захочет получить работу в «Ювентусе».

В последние недели Сарри неоднократно говорил, что хотел бы остаться в Премьер-Лиге, однако затем случилось неожиданное — «Ювентус» объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.

По слухам, «Ювентус» видит Сарри одной из своих приоритетных целей на замену Аллегри, и возможность возглавить сильнейший клуб со своей родины может оказаться для Маурицио слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться.

На «Стэмфорд Бридж» готовы отнестись к этому с пониманием, утверждает The Telegraph. Если клуб из Турина предложит 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, «синие» позволят Сарри уйти спустя год после назначения.

По информации издания, «Челси» обеспокоен неважными отношениями Сарри с болельщиками, которые приходят на матчи команды. В случае очередного спада, как уже бывало в нынешнем сезоне, фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения — возможно, до этого лучше не доводить.

Источник: http://fapl.ru/posts/70916/