Человек, ударивший Кылычдароглу, был членом правящей партии

Спикер Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что человек напавший на председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, является членом партии.

Напомним, что группа людей попыталась линчевать Кылычдароглу, когда он был на похоронах, погибшего накануне солдата во время контртеррористической операции на юго-востоке страны.

По словам Челика, Османа Сарыгюна — напавшего на лидера оппозиции за этот поступок уже исключили из партии.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу должен уйти в отставку после нападения на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) страны Кемаля Кылычдароглу, заявил глава парламентской фракции партии Энгин Озкоч в понедельник.

Ранее Сойлу заявил о задержании девяти человек в рамках расследования инцидента, добавив, что органы безопасности не были уведомлены о посещении оппозиционным лидером церемонии похорон военного, где произошло нападение, а также напомнил о связях НРП с прокурдской Партией демократии народов (ПДН), которую турецкие власти считают связанной с РПК.

«Это была явная провокация, и её целью было убийство Кылычдароглу. Неправда, что мы не уведомили органы безопасности, — все процедуры мы осуществили. Нашу партию обвиняют в связях с террористами. Вы можете найти у нас кого угодно, от врачей до инженеров, но террористов не найдёте. Глава МВД Сойлу должен подать в отставку в связи с ЧП, потому что он пытается связать нас с террористами и лично ответственен за разжигание настроений против нашей партии», — сказал Озкоч журналистам в Анкаре.