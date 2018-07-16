Человек среди людей

Две вещи делают человека богоподобным: жизнь для блага общества и правдивость.

Пифагор

Я кругом и навечно виноват перед теми,

С кем сегодня встречаться я почёл бы за честь.

Но, хотя мы живыми до конца долетели,

Жжёт нас память и мучает совесть…

У кого, у кого она есть.

Владимир Высоцкий

Весна, которую предали

Только в них, как ни странно,

Живёт ожидание весны.

И весна, безусловно, наступит,

А как же иначе?

«Машина Времени»

«Каждый раз, перечитывая классиков азербайджанской литературы, приходишь к весьма неутешительному выводу – за века в этой стране мало что изменилось. Всё так же неизменно безразличие всех слоев общества к своей судьбе. Из поколения в поколение повторяется цепь событий. Это замкнутый круг.

Всё это напоминает блестящий голливудский фильм «День сурка». Там главный герой попадает в замкнутый круг, и события одного дня повторяются изо дня в день.

Этот фильм имеет подтекст. В США День сурка – знаковое событие, в этот день фактически начинается отсчёт нового цикла жизни. День, когда просыпается сурок, считается началом весны.

В фильме весна не наступает до тех пор, пока главный герой не совершает неординарный поступок, который разбивает замкнутый круг. И только тогда наступает отсчёт новой жизни. Наступает весна.»

Эти строки были написаны в мае 2004 года. Весной. С тех пор прошло много лет, но в наших душах по-прежнему нет весны. А эти строки всё ещё актуальны. Потому что весна к нам так и не пришла. И в этом виновата не весна.

Весной 2005 года произошло событие, которое навсегда останется в истории Азербайджана, как бы его не старались замалчивать сегодня. В те дни практически вся страна обсуждала это событие, многие газеты выходили с информацией о нём на первых страницах. И даже некоторые из телеканалов позволили себе сделать и решились показать передачи в связи с этим событием. Самые активные представители общественно-политических кругов один за другим выступали с гневной критикой и граничащими с оскорблениями ситуативно смелыми осужденьями, клялись и божились, что они этого так не оставят, будто пытаясь убедить в этом самих себя. Один политический деятель даже назначил руководству страны некий срок для выяснения всех обстоятельств. Видимо этот самый срок длится и по сей день.

Но то было в те дни. А сегодня об этом событии вспоминают, главным образом, по долгу службы или, что чаще всего, для достижения сиюминутных узкокорыстных целей. Участились случаи использования этого события в плоскости политических спекуляций, что вообще есть полная срамота.

А вот по зову сердца это событие почти не вспоминают… И от этого на душе нестерпимо больно.

Весна не приходит в наши души не потому, что это невозможно. Мы сами не хотим прихода Весны. Ведь с её приходом высветятся все тёмные закоулки души человеческой. А вот этого пункта как раз и нет в нашем сегодняшнем to-do list. Ибо созерцание этих самых тёмных закоулков малоприятное, нерентабельное и психологически трудное занятие. И нам выгоднее заниматься осваиванием (и постоянным совершенствованием) самых современных технологий самообмана (или просто обмана), чем хоть раз взглянуть правде прямо в глаза.

Жизнь после смерти

Глаза таких божественных посланцев

Всегда печальны и верны мечте.

И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам,

Что заблудились в темноте.

Игорь Тальков

1 марта 2006 года состоялось мероприятие, посвящённое годовщине со дня убийства Эльмара Гусейнова, главного редактора легендарного журнала «Монитор». На этом мероприятии заместитель главного редактора «Монитор»а Бэла Закирова сказала следующие слова: «Бог посылает таких людей на землю раз в сто лет, чтобы они указывали людям правильный путь». Это одна из самых точных оценок жизни и творчества Эльмара.

В статье Шаина Гаджиева «Эльмар Гусейнов – вечный изгой», одной из лучших статей про Эльмара, есть такие строки: «Не очень разборчив был Эльмар и в отношении подбора кадров. Хотя признавался, что большого выбора у него нет. Мне кажется, что с течением времени, при постоянном цейтноте и всестороннем давлении Эльмар становился более прагматичным и чуть циничным. Думаю, он не был исключением». Мы не можем доказательно ни подтвердить, ни отрицать это. Может быть, так оно и было. Но, как говорится, нет пророка без порока.

В одном из своих газетных интервью сестра Эльмара Эсмира Гусейнова утверждает, что Эльмар сам был настолько честным, что не разбирался в людях. Что он всех мерил по своему аршину и ему в голову не приходило, что кто-то умышленно может сделать что-то плохое. То же самое много лет назад говорил и Цицерон: «Чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестности». Мы не знаем, кто разбирается в людях, а кто нет. Но человек, создававший такие единицы логического мышления, какие создавал Эльмар, не мог быть наивным даже теоретически. На наш взгляд Эльмар прекрасно видел все недостатки окружающих (включая и самых близких ему людей), но продолжал проявлять по отношению к ним свою человечность. Может быть, этим самым он стремился дать людям возможность постараться взглянуть на себя со стороны? Именно так поступали в истории человечества все праведники. В связи с этим мы хотели бы привести отрывок из одного из романов гениального Виктора Гюго. «Тенардье, – ибо, конечно, это был он, – не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришёл удивить, а был удивлён сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, зная имена людей, даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелёк, изобличает мошенников, как судья, и платит им как простофиля?»

Выбери себе смерть

В документальном фильме про Игоря Тальков «Никто не хотел убивать?» есть фрагмент, где автор и ведущий Сергей Медведев говорит следующее: «Смертельно раненый Игорь Тальков шёл в сторону сцены, в сторону зрителей. Трудно поверить, но было именно так. На стене коридора висело зеркало. Около него Игорь упал». Трудно поверить, но смертельно раненый Эльмар с четыремя пулями в теле сумел подняться по ступеням лестницы до двери квартиры, где он жил. Около неё он упал.

В одной из своих статей мы сравнили Эльмара с Игорем Тальковым. Как ни странно, но их жизненные пути окончились почти одинаково.

Так уходят из жизни только настоящие мужчины, настоящие самураи.

То, как живёт человек, говорит о нём очень многое. А то, как он умирает, говорит о нём ещё больше.

Мы просим Всевышнего Аллаха дать нам силы уйти так же достойно, когда придёт наш час. Ölüm haqdır.

Читатель может удивиться, почему мы так часто ссылаемся на различные единицы кинематографа в своих статьях про Эльмара. Но судьба Эльмара настолько уникальна, что иногда бывает трудно провести грань между фильмом и самой жизнью.

В документе, обнародованном международной организацией «Репортёры без границ», рассматриваются несколько версий убийства. Мы не будем приводить эти версии в этой статье, а то нас могут обвинить в том, что «граждане Азербайджана вмешиваются во внутренние дела своей страны». Мы всего лишь воспользуемся своим правом и попытаемся высказать свою точку зрения. Смеем надеяться, что это никому не покажется зазорным. Ну а если вдруг всё-таки показалось бы, мы бы нисколько не удивились.

На наш взгляд корень проблемы в заграничной поездке Эльмара, которая имела место в его жизни за несколько недель до того, как окончился его путь земной. Именно во время этой самой поездки произошло нечто такое, что и стало предопределяющим фактором в его судьбе.

Скорее всего, в данном случае не обошлось без утечки информации. И если это действительно имело место быть, то это мог сделать только очень близкий ему человек. Вернее тот, кого он считал таковым. По-другому просто не бывает.

В вышеупомянутом документе говорится, что Эльмара предупреждали о том, что планируется силовая акция. Но он поступил как настоящий самурай. Последний самурай Азербайджанской журналистики.

Каждый сам делает свой выбор

По словам спутницы жизни Эльмара Рушании Гусейновой он часто повторял, что истинный друг не тот, кто хвалит, а тот, кто критикует. И это воистину так. Монитор критиковал недостатки Азербайджанского народа, потому что был его истинным другом.

В прошлом столетии итальянский кинорежиссёр Феллини жёстко критиковал все недостатки своего народа. И тогда его чуть было не сделали врагом. Время всё расставило по местам. И сегодня отношение к нему в Италии прямо противоположное.

Эльмар любил наш народ, несмотря на некоторые психологические нюансы отношения самого народа к нему.

Он был из тех, кто любит Азербайджан не ради самого себя, а ради самого Азербайджана. Он любил Азербайджан в себе, а не себя в самом Азербайджане. Хотя сам Азербайджан не всегда отвечал ему взаимностью. И тем не менее.

Баку, март, 2018-ый год,

читатели журнала «Монитор»

28 просмотров