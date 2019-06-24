«Человек-паук» Том Холланд назвал свой любимый фильм Marvel

Актеры дали совместное интервью и на вопрос о любимом фильме Холланд сразу ответил: «Мне нравится «Тор: Рагнарек», а Джилленхол тут же добавил: «Я собирался сказать то же самое».

Любопытно, что раньше на тот же вопрос Marvel актеры «Мстителей» – Джон Чидл и Пол Радд – дали точно такой же ответ, выбрав тот же супергеройский фильм 2017 года режиссера Тайка Вайтити.(РИА Новости)