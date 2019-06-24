«Человек-паук» Том Холланд назвал свой любимый фильм Marvel

Том Холланд (Человек-паук) и Джейк Джилленхол (злодей Мистерио), сыгравшие в фильме «Человек-паук: вдали от дома», назвали свой любимый фильм киностудии Marvel, помимо историй о Человеке-пауке, сообщает The Independent.
Актеры дали совместное интервью и на вопрос о любимом фильме Холланд сразу ответил: «Мне нравится «Тор: Рагнарек», а Джилленхол тут же добавил: «Я собирался сказать то же самое».
Любопытно, что раньше на тот же вопрос Marvel актеры «Мстителей» – Джон Чидл и Пол Радд – дали точно такой же ответ, выбрав тот же супергеройский фильм 2017 года режиссера Тайка Вайтити.(РИА Новости)
| 2019-06-24T16:29:52+00:00 24 июня 2019, 19:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss