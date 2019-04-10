Человечество получило первую фотографию «тени» черной дыры

Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87. Об этом сообщили ученые на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе.

«Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке, порождено огромной силой гравитации этого объекта», — заявил Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Сегодня большинство астрономов считает, что в центре всех галактик обитают сверхмассивные черные дыры — объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц, непрерывно захватывающие и поглощающие материю, часть которой «пережевывается» черной дырой и выбрасывается в виде джетов — тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

В Млечном Пути и в ряде других галактик эта черная дыра находится в спячке, и джеты у нее отсутствуют. Ученые достаточно долгое время пытаются понять, когда она «заснула», насколько активной была в прошлом и как эта активность влияла на жизнь звезд в центре Галактики и на ее окраинах.