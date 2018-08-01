Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы на 2018 год

Население Земли в среду, 1 августа, исчерпало все возобновляемые за год ресурсы планеты на 2018 год, сообщает международная некоммерческая исследовательская организация Global Footprint Network. Таким образом, человечество в настоящий момент при использовании природных ресурсов в 1,7 раза опережает экосистему, которая их воспроизводит, указывают экологи.

Другими словами, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества, по математическим подсчетам, требуется 1,7 планет Земля. Причем этот показатель — средний по планете. Так, по данным Global Footprint Network, больше всего ресурсов потребляют США, и если бы все страны жили так же, то понадобилось бы 5 планет Земля. Россия занимает четвертое место в этом антирейтинге с показателем 3,3, а на пятом месте Германия — 3 планеты. Экологический дефицит испытывают 86 процентов населения планеты, заключают эксперты.

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