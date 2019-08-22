Чехия закупит у США 12 боевых вертолета

Военно-воздушные силы Чехии получат в 2023 году 12 ударных и многоцелевых вертолетов американского производства. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар, информирует ТАСС.

«В США будут куплены ударные вертолеты Viper и многоцелевые вертолеты Venom, — отметил он. — Они должны быть получены в 2023 году».

Речь, по словам главы военного ведомства, идет о восьми многоцелевых вертолетах UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper. Стоимость контракта, который должен быть подписан до конца года, составит 14,5 млрд крон (около $630 млн).

Поступившее в Прагу из Вашингтона предложение, как подчеркнул министр, предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание машин.

| 2019-08-22T17:38:06+00:00 22 августа 2019, 21:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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