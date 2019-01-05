Чехия высылает российскийх дипломатов

Власти Чехии могут резко сократить штат российских дипломатов в стране из-за «масштабного шпионажа» со стороны РФ.

По данным Bild, Прага пришла к выводу, что в 2016 и 2017 годах Россия совершила кибератаки на МИД и министерство обороны. В результате произошла крупная утечка личных данных чешских чиновников. Также под угрозой оказались коммуникационные системы правительства страны. К атакам якобы причастны хакерские группировки ATP28 и Fancy Bear, которые связывают с Россией.

Недовольство службы безопасности Чехии вызвал и тот факт, что среди сотрудников посольства РФ в Праге слишком много «технического персонала».

«За этим обозначением часто скрываются представители спецслужб. Кроме того, предположительно, большая часть находящихся в Чехии репортеров и олигархов… также являются российскими шпионами», — говорится в статье.

Правительство Чехии опасается, что страна стала частью «гибридной стратегии России, направленной против НАТО и Евросоюза». По мнению Праги, цель Москвы заключается в том, чтобы ослабить НАТО и добиться распада ЕС с помощью давления на отдельные европейские государства.

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