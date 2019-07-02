Чехия отменила ограничения введенные в отношении российских авиакомпаний

Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля. Об этом сообщил чешский Минтранс.

Там уточнили, что это стало ответом на аналогичное решение Москвы.

Во вторник стало известно, что «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос «в самые сжатые сроки».

Источник, знакомый в ситуацией, рассказал РИА Новости, что происходящее связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам.

По данным чешского Минтранса, Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля.