Чего ждать от нового испанского сезона?

Ла Лига – первый тур.

Испанская примера сезона 2018/2019 официально стартовала матчем «Жирона» – «Вальядолид», где обе команды сыграли в режиме «после отпуска», итоговое 0-0 вполне закономерный результат. Чуть позднее, «Бетис» принимал на своем поле «Леванте» и был настолько гостеприимен, что дал возможность забить себе 3 безответных мяча.

Вчера тур продолжился двумя вечерними играми – «Сельта» принимала «Эспаньол». Стороны разошлись боевой ничьей 1-1, а «Сосьедад» удачно съездил в «Вилльяреал», в состав которого вернулся Санти Касорла, но возвращение Санти пока не помогло «желтой субмарине», гости увезли рабочую победу 2-1 обратно в страну басков. С учетом прошлогодней статистики «Сосьедад»а в гостях, это настоящее достижение.

Чемпион страны – Каталонская «Барселона» начала свой поход за защитой титула игрой против «Алавес»а. Матч начался поздно ночью в 00:15 по бакинскому времени.

Позавчера выступая перед полным «Камп Ноу» новоиспеченный капитан «Барсы» Лео Месси толкнул внушительную по своему объему и содержанию речь публике на стадионе и миллионам фанатов по всему миру. Он говорил про ответственность бытия капитаном, про защиту титула и про Лигу Чемпионов которую он особенно выделил, назвав «ушастого» самым желанным трофеем на сезон, тем самым обозначив приоритеты в начинающейся кампании.

Но пусть эти слова никого не вводят в заблуждение и не создают ощущения, что к Ла Лиге сине-гранатовые будут относится спустя рукава, отнюдь.

Образцовая трансферная кампания, усиление по всем фронтам, сохранившийся костяк и вариативность в селекции состава говорят лишь об одном – «Барселона» готова и будет биться за все трофеи и по всем возможным направлениям. «А когда этого не было?» спросите вы и будете правы, но с определенной оговоркой.

Золотое поколение «Барселоны» потеряло еще одного воина – на заслуженную пенсию уехал Андрес Иньеста. Как сказал главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде:«Невозможно заменить Иньесту или найти второго. Есть только один Андрес, и он играет в Японии».

Все правильно, его роль в команде и в построении игры сложно переоценить и полузащита каталонцев больше никогда не будет прежней, но ей это и не нужно. Коутиньо, два новых Артура, свежий каталонский десант из Ла Масии и умница Бускетс будут отвечать за построение и созидание атак «Барселоны», а Лео Месси будет дирижировать атакой на пару со своим старым другом Суаресом. Помогать им в этом будут полноценный Дембеле и реактивный Малкольм в последний момент перехваченный у Ромы. Все это делает «Барселону» основным фаворитом на итоговую победу в лиге.

Саму игру против «Алавес»а кстати, «Барса» выиграла 3-0. «Депортиво Алавес» последняя команда, которая обыгрывала «Барселону» на «Камп Ноу» и является, традиционно неудобным для каталонцев соперником. Учитывая всю эту статистику легкой прогулки ничего не предвещало и вплоть до середины второго тайма подопечные Валверде испытывали серьезные проблемы со вскрытием обороны соперника, но все решил великолепный штрафной в исполнении Месси. Дальше все было проще — Коутиньо забил второй, а под занавес матча сам Месси оформил дубль и подвел итог.

Начавший новый сезон с поражения в Супер Кубке Европы Мадридский «Реал» находится на стадии перестройки. Роналду и Зидан ушли и перевернули страницу целой эпохи королевского клуба с кубками, титулами и историческим триумфом в Лиге Чемпионов. Игра с «Атлетико» за Супер Кубок показала, что игроки столичной команды еще не до конца это осознают, да, есть Бейл, который готов взять роль лидера на себя, есть и лучшая полузащита мира и Иско, который блестяще играл за сборную с Лопетеги, но все эти ребята частицы еще не собранного пазла, собрать который нужно Лопетеги и чем раньше он объяснит своим подопечным чего он от них требует, тем быстрее они перестанут искать Роналду на поле. Для игр с середняками Примеры класс игроков поможет нивелировать проблемы в ритме команды, но против «Барселоны» и «Атлетико» этого будет мало, и до тех самых пор пока новый тренер не задаст игрокам новые тактические и мотивационные параметры «мадрид» будет в статусе андердога на звание чемпиона. Свой матч открытия подопечные Лопетеги проведут сегодня поздно ночью в 00:15 против «Гетафе».

Еще до начала чемпионата мира одним из главных трансферных слухов был возможный трансфер форварда «Атлетико» Мадрид Антуана Гризмана в «Барселону». Трансфер расценивали уже как состоявшимся, а в «Барселоне» убедили Коутиньо не менять свой 14-ый игровой номер на «семерку», но в итоге, Гризман решил остаться в «Атлетико», а Коутиньо забрал себе седьмой номер сине-гранатовых.

Причина, по которой француз решил остаться в Мадриде – Диего Симеоне. К середине прошлого сезона говорили, что аргентинец выжил максимум из своего «Атлетико» и у команды начался регресс, и именно тогда начались слухи про уход Гризмана, да и самого Симеоне. Однако, «Эль Чоло» нашел для себя мотивацию и смог убедить Гризмана поверить в его цель. А цель эта чемпионство в Испании и конечно же, Лига Чемпионов, финал которой в этом году пройдет на домашней арене «матрасников».

Недавний финал Суперкубка Европы в котором банда Симеоне в красивом стиле переиграла мадридский «Реал» показал – Симеоне и его ребята готовы к новому сезону и именно они, на мой взгляд, составят основную конкуренцию «Барселоне». «Атлетико» под его руководством эволюционировал и превратился сначала из крепкого середнячка в топ команду не только Испании, но и всей Европы, а со временен и играть начал в другой футбол. Если в начале пути это была банда головорезов, которые выжигали все на своем пути и не давали сопернику играть, то сейчас это совсем другая команда, больше нацеленная на созидание и вариативность игры в последней стадии атаки. Сделанные трансферы направлены именно на добавку атакующих опций и на укрепление скамейки запасных качественными дублерами, которые на протяжении всего сезона позволят команде выступать на высоком уровне на всех турнирных фронтах. Как бы то ни было, Симеоне настроен очень решительно, и убедиться в этом поможет матч открытия против крепкой «Валенсии» на «Месталье» завтра.

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