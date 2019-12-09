Чего хотят Путин и Зеленский от нормандской четверки?

Сегодня (вчера -ред.) в Париже проходит саммит «нормандской четверки». О том, насколько он приблизит позиции Украины и России, насколько возможно решение донбасского конфликта, рассказал «Зеркало» украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как Вы оцениваете встречу «нормандской четверки»?

— Сам факт, что это первая встреча в таком формате за последние полтора года — это уже плюс. Можно попытаться дать рестарт мирному процессу уже при новой администрации в Киеве. Тем более, что команда Зеленского демонстрирует большую договороспособность, чем ее предшественники. Да и ситуация вокруг Украины за это время серьезно изменилась. Украина не может быть в фокусе первоочередного внимания сверхдержав вечно. И дело даже не в пресловутой усталости от Киева, о которой пишет западная пресса.

Дело в том, что в Украине (как впрочем и много где на постсоветском пространстве) есть ложное убеждение местных элит в том, что их проблемы (в том числе и с соседями) — это едва ли не пуп земли и центральный нерв мировой геополитики, которым США и ЕС просто обязаны заниматься в первую очередь, отложив все остальные дела в сторону. Между тем, если смотреть на ситуацию из Вашингтона или Парижа и Берлина, она выглядит совсем не так.

И по состоянию на 2019 год является во многом уже периферийной по отношению к самым важным для сверхдержав вопросам. Так что в этом смысле можно ожидать от саммита каких-то подвижек, но вряд ли они будут прорывными. Ведь Москве нужно сохранить лицо, а значит — она вряд ли в своих уступках уйдет слишком уж далеко от всем известных пунктов минских соглашений. То есть, чего-то принципиально нового лидеры нормандской четверки вряд ли придумают и скажут. На выходе, скорее всего, будет вид сбоку на уже известное. Попытка переупаковать залежалый товар, чтобы он продавался бойчее. Но в текущих раскладах уже и это хорошо.

— Встреча Путина и Зеленского. Может ли это улучшить отношения между странами?

— Сам факт того, что это будет первая живая встреча Путина и Зеленского с момента избрания последнего и вообще первая встреча тет-а-тет лидеров двух стран за последние несколько лет, несомненно, сыграет положительную роль. Вряд ли это что-то даст Путину, а вот Зеленскому — несомненный плюс. Он покажет внутри Украины, что смог добиться того, чего не смог Порошенко, а значит — вопреки митингам милитаристов, оказался более эффективным переговорщиком.

Я полагаю, темой разговора президентов станет перспектива нового — уже предновогоднего обмена пленными. И этот обмен, если состоится, также запишет себе в актив Зеленский. Которого российский премьер Медведев уже авансом называет «противником оголтелого национализма». Насколько такие авансы дадут плюс Москве с точки зрения продвигаемой ею повестки — сказать сложно. С другой стороны, следует иметь в виду то, что вопреки распространенной в украинских правых кругах мифологии, Кремль уже давно вычеркнул Украину из своих реальных интеграционных и экспансионистских планов и его программа-оптимум сводится к минимизации ущерба от сворачивания активности в Украине и желанию обменять Донбасс на признание нового статуса Крыма.

Единственное, по сути, условие, единственная красная линия Кремля в этом вопросе — все не должно выглядеть как проявление слабости и капитуляции. Если Москве предложат план реинтеграции Донбасса в Украину, который можно будет подать внутри России, как победу Путина — Кремль такой план вероятнее всего одобрит. А вот попытки демонстративно унижать РФ не пройдут — тамошняя элита обидчива и заносчива, она после такого может принципиально упереться рогом.

У Зеленского — частично похожие задачи. В частности, как вернувшись в Киев подать для внутренней аудитории то, что он привезет из Парижа, как свою победу. Для Зеленского сейчас главная задача – дать хоть какой-то результат по мирной повестке, который можно было бы интерпретировать для его избирателя в позитивном ключе и который, при этом, нельзя было истолковать как «капитуляцию».

В ситуации Зе таким позитивным результатом может стать даже какая-нибудь размытая декларация о намерениях что-нибудь важное «постепенно решать». Причем, неважно, что именно. Главное – тем самым для пропагандистов будет обозначен и обеспечен фронт работ для бла-бла-бла на следующие полгода – до новой «нормандской» встречи.