Чавушоглу в ООН осудил агрессию Армении против Азербайджана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана. Глава турецкого МИД принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, которая прошла на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Агентство Анадолу.

«На заседании Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана мы вновь осудили незаконную позицию Армении», — написал дипломат в своем Твиттер, комментируя итоги мероприятия.

Чавушоглу добавил, что в ходе встречи была подчеркнута «значимость Контактной группы для оказания поддержки Азербайджану в его справедливом деле».

| 2019-09-24T01:10:15+00:00 24 сентября 2019, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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