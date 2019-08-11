Чавушоглу: «США не остановят нашу операцию в Сирии»

Вашингтону не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого министра, Вашингтон не застопорит процесс подготовки к операции к востоку от Евфрата, как они сделали в случае с Манбиджем.

«Мы любой ценой очистим от террористов ПКК и «Отрядов народной самообороны» зону восточнее Евфрата, как сделали это в Африне и Джераблусе», — добавил министр.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести контртеррористическую операцию на сирийской территории на восточном берегу Евфрата. «Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у ее южных границ находится созданное террористами «образование». Эта зона разрастается, словно раковая опухоль, и усиливается благодаря поставкам оружия союзниками Анкары», — сказал тогда глава турецкого государства.

В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии. В итоге Турция и США на этой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.