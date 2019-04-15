Чавушоглу: Среди террористов ПКК немало армян

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению вывести войска с оккупированных земель Азербайджана.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, представители Армении должны быть честны в первую очередь перед самими собой в том, что касается событий в регионе.

«Все международные структуры, в которые входит Армения, четко фиксируют факт оккупации азербайджанских земель. Почему Армения не выводит свои войска из Карабаха?», — отметил М.Чавушоглу.

Министр также напомнил об инициативах Анкары по нормализации отношений с Ереваном.

«Мы четко заявили о том, что готовы открыть границу с Арменией при условии вывода войск с азербайджанских земель», — напомнил М.Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что любая проблема Азербайджана напрямую затрагивает интересы Турции.

«Армяне говорят о справедливости и при этом распространяют ложь о неком «геноциде», — сказал М.Чавушоглу.

При этом министр акцентировал внимание на отказе официального Еревана создавать совместную научную комиссию по обсуждению событий 1915 года в Османском государстве.

«Армения отказалась создавать комиссию потому, что делает ставку на ложь. У Еревана нет уверенности в своих доводах», — подчеркнул М.Чавушоглу.

По его словам, в числе террористов ПKK, которых уничтожают ВС Турции, есть немало этнических армян.