Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию Аль-Багдади

Ликвидация главаря террористической организации ИГ стала возможной после того, как задержанный Турцией его приближенный указал на местонахождение террориста, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

О ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.

«Мы поймали близкого к аль-Багдади человека, Итхави, и передали его Ираку. Он и показал, где находится главарь террористов», — цитирует Чавушоглу газета Cumhuriyet.