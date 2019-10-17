Чавушоглу : приостановка операции в Сирии не означает перемирия с формированиями курдов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнутое соглашение с США о приостановке операции «Источник мира» в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдскими формированиями.

«Мы приостанавливаем операцию «Источник мира» на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня», — сказал Чавушоглу в четверг журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Анкара и Вашингтон в ходе переговоров делегаций двух стран «договорились о том, что СНС сдадут тяжелое вооружение, также будут уничтожены их укрепления». «Но это не означает, что наши военные покинут [зону боевых действий]. Мы продолжим оставаться там», — добавил министр.(ТАСС)